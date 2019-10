Articol publicat in: Societate

A fost găsit mort în arest. Angajaţii penitenciarului au chemat SMURD-ul, dar a murit până la spital

Un polițist de penitenciare aflat în serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost găsit împușcat duminică. Polițistul era angajat în sistemul penitenciar din anul 1999, anunţă specialarad.ro. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, duminică dimineața un polițist de penitenciare aflat în serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost găsit împușcat, în Postul Control 2 al unității. Polițiștii de penitenciare sunt evaluați psiholgic periodic, precum și ori de câte ori este necesar, ultima evaluare psihologică fiind efectuată, în cazul polițistului împușcat în noiembrie 2018. Polițistul de penitenciare era angajat în sistemul penitenciar din anul 1999. „Cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment vor fi stabilite de organele de cercetare penală abilitate.Întregul colectiv al Penitenciarului Arad și conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor își exprimă regretul față de acest eveniment și transmite sincere condoleanțe familiei", arată sursa citată.

