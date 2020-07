Accident grav în Vietnam! Cel puţin 15 morţi şi zeci de răniţi după ce un autobuz s-a răsturnat într-o prăpastie

Autobuzul transporta un grup de absolvenţi care au terminat un liceu din apropierea oraşului, în urmă cu 30 de ani. Parcul naţional muntos Phong Nha-Ke Bang, destinaţia lor pentru reuniune, este cunoscut ca având cea mai mare peşteră din lume, precum şi pentru râurile subterane albastre.

Autobuzul era aproape de peşteră când a derapat şi s-a răsturnat în prăpastie. Lipsa semnalului telefonic a împiedicat eforturile de salvare. Informaţiile iniţiale indicau nouă victime.

Oficialul local Tran Quang Vu le-a spus reporterilor că o "investigaţie preliminară arată că cel puţin nouă persoane au murit şi zeci au fost rănite".

Săptămâna trecută, opt persoane au fost ucise şi alte şapte grav rănite când un autobuz de 16 locuri a intrat frontal în coliziune cu un camion în sudul Vietnamului.

Accidentele rutiere sunt printre principalele cauze de deces în ţara din sud-estul Asiei cu 96 milioane de locuitori. În medie, 17 persoane mor în fiecare zi în accidente rutiere, potrivit cifrelor guvernamentale.

