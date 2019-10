Articol publicat in: Societate

Accident produs de o maşină fără şofer, în Botoşani. Ciudata coliziune a fost filmată cu o cameră de bord VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un autoturismul fără nicio persoană în interior, a pătruns în intersecţie şi a lovit în plin o altă maşină al cărei şofer tocmai plecase de la semafor. Autoturismul era parcat în fața Bisericii Petru și Pavel, din Botoşani, pe trotuar, iar la un moment dat, probabil nefiind trasă frâna, maşina a pornit la vale. Maşina a traversat intersecţia, după care a trecut peste scuarul care delimitează sensurile de mers, a pătruns pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism, al cărei șofer se afla la semafor, în intersecție. Citeşte şi Moartea l-a ratat o dată, dar l-a ajuns după câteva zeci de minute. Un şofer din Teleorman a decedat după două accidente VIDEO Şoferul automobilului care a provocat accidentul este aşteptat la Poliţie în termen de 24 de ore, urmând să fie amendat pentru neasigurarea autoturismului la parcare. loading...

