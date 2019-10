Articol publicat in: Societate

Moartea l-a ratat o dată, dar l-a ajuns după câteva zeci de minute. Un şofer din Teleorman a decedat după două accidente VIDEO

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat din Teleorman a supraviețuit unui accident rutier, dar a murit la scurt timp după aceea, într-un al doilea accident. Tragedia s-a petrecut la Gălăţeni, în judeţul Teleorman, iar victima, un bărbat de 57 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară, n-a putut evita o căruță nesemnalizată ce i-a ieșit în cale și s-a izbit de un cap de pod. Martorii spun că la fața locului, înaintea echipajelor de salvare, au ajuns nepotul și fratele bărbatului, care nu au mai avut răbdare și l-au scos pe acesta din mașină, pentru a-l duce la spital. În drum spre unitatea medicală și mașina în care se aflau aceștia a fost implicată într-un alt accident rutier. În ciuda eforturilor depuse, echipajele de salvare sosite la fața locului n-au mai putut face nimic pentru bărbatul de 57 de ani, grav rănit, fiind constatat decesul. loading...

