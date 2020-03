Actorul Idris Elba a fost testat pozitiv cu coronavirus

Actorul Idris Elba a anunţat luni, pe Twitter, că este infectat cu noul coronavirus.

"Azi dimineață am fost testat pozitiv pentru Covid-19. Mă simt ok, nu am simptome până acum, dar am fost izolate de când am aflat despre posibila mea expunere la virus.

Stați acasă oameni buni și fiți pragmatici. Vă țin la curent cu modul cum evoulează totul. Fără panică", a transmis actorul britanic pe reţeaua de socializare.

În noiembrie 2018, Idris Elba a fost numit cel mai sexy bărbat din lume de către revista People. Elba a câştigat un Glob de Aur pentru rolul principal în serialul poliţist de televiziune produs de BBC ''Luther'', a interpretat un zeu din mitologia nordică în producţia ''Thor'' şi a apărut în serialul american de televiziune ''The Wire''.