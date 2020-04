Acuzaţii grave la adresa medicilor din Spitalul din Arad în cazul unei femei ucise de coronavirus. "Au lăsat-o să moară ca un câine"

O femeie din Arad a făcut mărturii cutremurătoare la TVR1, despre cum o pacientă infectată cu noul coronavirus a fost lăsată să moară, fără ca personalul medical să intervină.

"Eu am fost internată pe 2 seara. Pe la ora 10 seara, a venit doamna Emilia, care se simțea rău. Tușea noaptea, nu am dormit deloc, nici eu, nici colega mea. Dimineața a tușit cu sânge, am chemat asistenta și i-am spus să facă ceva să o ajute. Asistenta a spus că nu are ce să-i facă, că asta e boala. Nu a venit niciun medic. i-am dat apă, am ajutat-o. M-am spălat, m-am dezinfectat. Seara s-a simțit tot mai rău. A zis că vrea să chem asistenta să i se facă insulina. Era conștientă, vorbea.

S-a dus asistenta după aparat, i-a făcut insulina și a plecat. Doamna mi-a zis că pot să sting becul, dar că se simte slăbită. Am stins becul și am auzit o bubuitură. Am chemat asistenta, doamna Emilia era jos. A plecat asistenta, a venit alta după 15 minute. A venit infirmiera.

Era asistenta șefă, asistenta și infirmiera. Nu au vrut să pună mâna pe ea. Mi-au zis, mie și celorlați, să ne întoarcem cu fața la perete. Așa am stat o oră și jumătate. Eram doar eu cu colega mea și cu doamna care murise. Au lăsat-o să moară ca un câine. Au lăsat-o jos, pe ciment, au acoperit-o cu un cearceaf.

Ea era cu coronavirus, soțul avea coronavirus, sora ei, care era asistentă medicală, la TBC, avea coronavirus. Ei i-au făcut test rapid și i-a ieșit că era pozitivă.

Noi am ieșit din salon după o oră și jumătate. Ne-au întrebat de ce am ieșit din salon. Au venit în cealaltă zi și au dezinfectat. Mie azi mi-a venit rezultatul testului, era negativ.

Au venit doi bărbați cu doi saci negri și am zis că o bagă pe femeie în ei. M-am cutremurat, un șoc!

Eu azi m-am externat. Am cerut să mi se facă un test și mi s-a spus că nu mi se face, că se face doar la cei care sunt pozitivi și că să stau 14 zile izolată. Rușine să vă fie, rușine să fie la tot sistemul medical, ne lăsați să murim ca niște câini. Eu stau 14 zile în coșmar, nu știu dacă sunt infectată sau nu", a spus femeia.

Potrivit SpecialArad, femeia infectată cu COVID-19, care a murit, avea 53 de ani. Ea avea diabet şi probleme cu inima.

Colega de salon a celei care a decedat a scris despre acest caz chiar pe contul de facebook al primarului Aradului, Călin Bibarț.

"Oameni buni, aseară, femeia care era cu mine în salon a murit. Avea doar 53 de ani și s-a simțit foarte rău toată noaptea. A tușit și nimeni nu i-a dat ceva să se mai liniștească, iar dimineață a tușit sânge și s-a simțit foarte rău. A făcut diabetul 400. Întrebarea este: dacă au văzut că este așa de rău, de ce nu au dus-o în altă secție ca să îi facă ceva. Nu a interesat pe nimeni, au lăsat-o să moară. Nu au venit nici cu aparat să o resusciteze. Rușine, sistemul sanitar, rușine! Ne lăsați să murim ca niște câini. Eu nu am văzut decât asistentele, nici un medic nu a fost la ea”, este mesajul femeii.

De cealaltă parte, reprezentanţii Spitalului Municipal susţin că pacienţii suspecţi de COVID-19 sunt "tratați și consultați de către personalul medical de serviciu, îmbrăcat în echipament de protecție",

"Conform protocolului în vigoare pacienții suspecți de COVID -19 sunt tratați și consultați de către personalul medical de serviciu, îmbrăcat în echipament de protecție. Atât medicii cât și asistentele efectuează vizita după programul normal.

În urma solicitării dumneavoastră am verificat condica de prezență și graficul gărzilor iar pe secția respectivă au fost de gardă de joi și până duminică patru medici care și-au efectuat vizita pe saloane. Există posibilitatea ca pacienții să nu îi fi diferențiat de asistenți/asistente datorită costumului de protecție cu care au fost echipați.

Înțelegem că este o situație stresantă atât din cauza pandemiei de COVID -19 dar și pentru că pacienții nu pot fi vizitați de cei dragi, însă cadrele medicale sunt la datorie zi de zi și intră în saloane pentru consult și administrarea tratamentului. Personalul medical poartă echipament de protecție și urmează un protocol bine stabilit. Facem un apel la înțelegere și la încredere in ceea ce priveste relația medic pacient.

Vă rugăm însă ca în cazul în care aveți dovezi care să ateste faptul că medicii spitalului nu și-au făcut datoria să ni le puneți la dispoziție pentru a lua măsurile necesare", este punctul de vedere al Spitalului Clinic Județean Arad, redat de specialarad.ro.