Mama unui bebeluşul infectat cu coronavirus în Timişoara, mărturii halucinante. A aflat de la televizor că pruncul ei are COVID-19

Tânăra a mărturisit la România TV că în maternitate "nu ni se comunica nimic, doar ce auzeam noi ca vorbeau asistentele între ele că maternitatea este închisă şi că nu mai putem primi nimic din exterior".

Femeia a povestit cum a fost la un pas să nu-și mai poată alăpta pruncul din cauza calvarului îndurat în spital și din cauza meniului extrem de sărăcăcios.

"Vă daţi seama că am plâns două zile. Când am ajuns acasă, vineri, lăpticul meu nu mai avea aceeaşi calitate încât să-l hrănească pe bebeluş din cauză că două zile, la prânz, ni s-a oferit un iaurt. La cină, un corn cu un unt şi un ou fiert sau posibilitatea de a alege un corn cu o felie de parizer. Nu aveam nici esenţialul în maternitate - apă!", a precizat ea.

Tânăra susţine că nu a primit niciun rezultat al testelor nici după ce a ajuns acasă.

"Nu, nu am avut niciun rezultat. Nici acum nu avem un rezultat oficial. Cei de la DSP nu ne-au sunat să ne spună: sunteţi pozitivi, sunteti negativi - rezultatul meu şi al bebelusului...nu. Ceea ce am aflat am aflat pe surse sau din presă. (Reporter:) Şi ce aţi aflat mai exact? Că eu sunt negativ, iar bebeluşul meu e pozitiv. (Reporter:) De unde stiţi că sunteti mama unuia dintre cei 10 bebeluşi pozitivi? De la medicul meu ginecolog", a menţionat mama, care nu a dorit să-şi dezvăluie identitatea.

Femeia speră ca în cursul zilei de marţi să vină o echipă de la Direcţia de la Sănătate Publică pentru a fi testată.

"Sunt foarte speriată. Am o teamă imensă, mai ales că ar putea să ne infecteze şi pe noi. Tatăl bebeluşului are astm", a povestit ea.