Adina Florea, despre dosarul în care este citată Kovesi: Este un dosar în urma plângerii lui Sebastian Ghiţă din decembrie 2018

”Este un dosar ca urmare a plângerii lui Sebastian Ghiţă din decembrie 2018. E o anchetă în desfăşurare, nu am cum să comentez. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să vă spun decât că este o anchetă în curs de desfăşurare, unde se vor respecta toate drepturile şi libertăţile tuturor persoanelor, demnitatea persoanelor cercetate şi în primul şi în primul rând se va respecta legea”, a declarat Adina Florea, conform News.ro.

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi a anunţat, miercuri seara, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Ea susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Laura Codruţa Kovesi remarcă faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.

În 24 ianuarie, fostul deputat Sebastian Ghiţă a declarat, la Antena 3, că va fi audiat din Serbia de Secţia privind infracţiunile comise de magistraţi, în dosarul care o vizează pe Laura Codruţa Kovesi, iar dacă procurorii îi vor cere, le va da fotografia în care apare şefa DNA la o petrecere la el acasă, despre care el a vorbit, dar pe care nu a prezentat-o public.

Ghiţă a anunţat în 9 decembrie 2018 că a făcut o plângere penală pe numele fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi. Sebastian Ghiţă susţine că Laura Codruţa Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa.

Laura Codruța Kovesi spune că este evident că "prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedura, se încearcă prin orice metodă că eu să nu fiu numită în funcție".

"La 8 seara am primit vizită unui polițist care mi-a înmânat o citație în calitate de suspect pentru vineri pentru faptele de abuz în seviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Este ciudat că astăzi am depus la ÎCCJ o cerere de amânare a procesului în care Inspecția judiciară contesta nesancționarea mea de către CSM.

Inițial am crezut că audierea mea în Parlamentul European pentru funcția de procuror european va fi în data de 18 februarie, motiv pentru care mi-am luat bilet de avion să plec la Bruxelles vineri. Aseară am aflat că audierea este în 26 februarie, însă până pe 18, toți candiatii trebuie să depună niște documente așa că am menținut biletul de avion a cărui copie am depus-o la ÎCCJ", a declarat Laura Codruța Kovesi.