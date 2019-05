Adrian Năstase, despre condamndarea lui Dragnea: Încercările lui de a negocia cu "statul paralel" l-au dus într-o fundătură

"Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea trebuia sa-si dea demisia din fruntea partidului dupa rezultatul umilitor la alegerile de ieri; 2. Condamnarea lui, intr-un dosar cusut cu ata alba, este o condamnare ce a avut un obiectiv politic. Aceasta condamnare, ca si felul in care a fost „insotit” Dragnea spre Rahova arata ca suntem un popor crud, usor de manipulat, si ca, dupa „revolutia votului”, a urmat justitia populara.



In mod paradoxal, folosirea social media nu ne duce spre viitor ci spre trecut.

Actiunea politica interna si externa au avut si au ca obiectiv transformarea PSD intr-un partid de 20% care sa nu mai aiba un rol determinat in guvernarea Romaniei. Pentru asta s-au folosit, de-a lungul timpului, atat cozi de topor cat si anumiti lideri care, constient sau nu, au intrat in astfel de jocuri.



Atitudinea si compromisurile lui Dragnea, lipsa de decizie, temporizarea i-au creat si lui probleme dar si partidului si, in definitiv, tarii. Imi pare rau pentru ce indura, mai ales ca stiu ce inseamna umilinta unei condamnari si pierderea libertatii dar incercarile lui de a negocia cu „statul paralel” l-au dus intr-o fundatura – in plan personal – iar partidul intr-o criza profunda din care va iesi doar daca intelege ca trebuie folosita o operatie chirurgicala si nu administrate „suplimente alimentare”", scrie Adrian Năstase pe blog.