Aerul condiţionat poate duce la răspândirea coronavirusului? Ce spun experţii

Cercetatorii din SUA exploreaza rolul pe care sezonul cald il va avea in raspandirea noului coronavirus, dezbatand argumentele expertilor conform carora umiditatea, temperaturile ridicate si expunerea la soare nu vor avea un impact direct asupra viralitatii COVID-19. Insa o noua dovada publicata de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor in revista Emerging Infectious Diseases, sugereaza ca o preocupare mai importanta o are rolul pe care il joaca aparatele de aer conditionat in timpul verii, intens folosit atat in apartamente cat si in spatiile de birouri si in centrele comerciale.

Potrivit studiului recent publicat, s-a descoperit ca noua persoane au fost infectate cu noul coronavirus, prin simplul fapt ca au stat langa un aer de aer conditionat aflat intr-un restaurant din Wuhan, China, unde coronavirusul a fost identificat pentru prima data.

Studiul a examinat modul in care o persoana asimptomatica a reusit sa afecteze persoanele de la mesele din vecinatate, in timp ce particulele virale au circulat prin sistemul de ventilatie al aerului conditionat. Persoana in cauza s-a asezat la o masa aflata in fata unei unitati de aer conditionat. Patru persoane care se aflau la aceeasi masa au fost depistate ulterior cu noul coronavirus. Alte cinci persoane de la mesele invecinate au luat, de asemenea, virusul, transmis mai departe de aerul conditionat din incapere.

John Lednicky, doctor, specialist in cercetare in microbiologie si virologie din cadrul Colegiului de Sanatate Publica si Profesii de Sanatate al Universitatii din Florida, a identificat diferite tipuri de expunere la noul coronavirus, transmis prin aer, in diferite circumstante.

"In mod normal, o persoana poate produce picaturi de dimensiuni mai mari, care tind sa cada in apropierea persoanei sau picaturi de dimensiuni medii care se pot imprastia pe o raza de pana la doi metri distanta", explica Lednicky, subliniind importanta mentinerii distantei de doi metri fata de persoanele din jur. "Dar exista si particule foarte mici care pot ramane in deriva in aer, ducand la raspandirea virusului prin inhalare. Exact acest lucru s-a intamplat si in restaurantul respectiv". Studiul mai arata ca un sistem de ventilatie puternic poate duce cu usurinta la raspandirea virusului in incaperile inchise si populate de oameni, cum a fost cazul restaurantului amintit mai sus.

Aerul conditionat are rolul de a mentine spatiile racoroase pe timp de vara, prin eliminarea umiditatii din aer, insa circulatia aerului din incaperile respective poate duce cu usurinta la raspandirea particulelor virale. Odata ce particulele ajung in sistemul de ventilatie, acestea sunt imprastiate din nou in aer, unde nu mai exista mediul umed la care sunt expuse in mod normal, in aer liber si favorizeaza raspandirea rapida a acestora, explica John Lednicky.

Ce se intampla insa cu aerul conditionat din apartament

In aceste conditii, aparatul de aer conditionat din apartament este un pericol pentru persoana sau persoanele care locuiesc in spatiul respectiv?

John Lednicky sustine ca aparatul de aer conditionat din locuinta nu ar trebui sa repezinte o problema atata timp cat persoanele care locuiesc acolo respecta regulile de distantare. Problema survine insa in momentul in care invita oameni in vizita si, mai rau, gazduiesc petreceri.

In concluzie, aerul conditionat din locuinta nu este un pericol de infectie daca se respecta regulile de distantare sociala.

Ce se intampla insa daca familia sau prietenii apropiati vin in vizita?

Cercetatorii de la Universitatea din Oregon si de la Universitatea din California, Davis, au publicat un raport care sugereaza ca deschiderea ferestrelor, mai degraba decat utilizarea sistemelor de aer conditionat ar putea impiedica raspandirea virusului.

Ar putea aerul conditionat sa afecteze siguranta intr-un spatiu public?

Aerul conditionat a avut intotdeauna capacitatea de a influenta puterea virala; particulele de virus provenite din orice virus respirator pot fi raspandite de sistemele de climatizare pe tot parcursul anului. Dar ingrijorarea pentru SARS-CoV-2 este mai mare, deoarece virusul se transmite cu repeziciune, oamenii nu au inca imunitate pentru acest virus, nu exista vaccin si nici un tratament clar.

