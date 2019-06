ALEGERI DIASPORA: Ministrul de Externe dă vina pe Biroul Electoral pentru secţiile din străinătate

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, luni, că de pregătirea şi organizarea alegerilor din diaspora se ocupă Biroul Electoral Central, iar instituţia pe care o conduce nu are decât responsabilitatea de a asigura sprijin logistic.

"Alegerile pentru PE: vreau să precizez de la bun început un lucru care mi se pare important. Pregătirea alegerilor și buna desfășurare revine în mod legal Biroului Electoral pentru secțiile din străinătate. Pentru MAE obligația este de a pune la dispoziție sediile, asigură buna desfășurare, personal tehnic etc. Responsabilitatea este a Biroului Electoral. MAE are doar responsabilitatea de a asigura sprijin logistic.

Pe 8 februarie am trimis o circulară către toate ambasadele României din străinătate și le-am cerut să ne spună dacă mai mențin acele secții și să ne spună care este numărul de români care ar putea vota acolo. Le-am cerut să stea în legătură cu românii de acolo pentru a avea o evidență.”, a spus Meleșcanu.

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, vine cu noi explicații privind votul din diaspora. După ce i s-a cerut demisia și a fost inițiată și o moțiune la adresa sa, Meleșcanu vine cu detalii privind problemele care au blocat votul din diaspora. "Din păcate noi am scris imediat la biroul de la secțiile de vot din străinătate care a spus că nu poate da curs solictării din cauza legii, care prevede că toate alegerile se desfășoară de la 7 la 21 seara. principala problemă cu care am fost confruntați a fost că în loc de un scrutin am avut două și în loc de un buletin de vot, am avut trei buletine de vor.", a declarat Meleșcanu.