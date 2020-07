ALEGERI LOCALE 2020. PNL, USR şi PLUS anunţă prima alianţă electorală la nivel judeţean

„Astăzi este începutul sfârşitului pentru PSD în Prahova şi pentru clanurile Cosma şi Ghiţă în Prahova. Astăzi USR, PNL şi PLUS au semnat un protocol politic care consfinţeşte o alianţă electorală pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean şi alegerea Consiliului Judeţean. U ne-a fost uşor nici nouă, celor de la USR, celor de la PNL nici partenerilor de la PLUS. A fost un compromis politic şi o decizie greu de luat" , a anunţat Mihai Poliţeanu, preşedinte USR Prahova

El spune că politicienii din cele trei formaţiuni au „lăsat deoparte orgoliile şi interesul îngust de partid" făcând alianţa electorală la nivelul judeţului. Protocolul prevede că alianţa se la numi „Alianţa PNL-USR-PLUS Prahova" şi impune o serie de criterii de integritate pentru nominalizarea candidaţilor la Consiliul Judeţean Prahova, unul dintre ele fiind „fără penali în funcţii publice" iar altul fiind ca cei care candidează să nu fi fost membri ai PSD.

„Fără să fie parte a protocolului Ploieştiul, unde intrăm în competiţie onestă şi sunt sigur că unul din cei doi candidaţi ai partidelor noastre va câştiga primăria, deci şi la Consiliul Local al Ploieştiului nu vor fi foşti membri ai PSD printre candidaţii la Consiliul Local", a precizat liderul USR-Plus.

Protocolul prevede că preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, va fi susţinut de cele trei formaţiuni pentru şefia CJ Prahova, funcţia de vicepreşedinte al instituţiei revenind USR, iar pentru primele 16 poziţii vor fi candidaşi ai PNL şi USR PLUS, plasaţi pe listă „în fermoar". Cele trei formaţiuni se vor susţine reciproc pentru primăriile oraşelor Câmpina, Mizil şi Blejoi unde USR-PLUS va nominaliza candidaţii pentru Primărie şi PNL va propune viceprimarul.

Liderul USR Prahova a menţionat că şi în alte locuri se pot face alianţe locale între cele trei formaţiuni.

„În rest, în toate celelalte UAT-uri, PNL şi USR PLUS vor intra separat în competiţie liberă iar candidaţii au libertate totală să-şi gestioneze campaniile aşa cum doresc" a mai spus Poliţeanu.

La rândul său, preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a explicat că alianţa anunţată joi a fost făcută pentru că semnatarii ei „iubesc" judeţul Prahova.

„Ar trebui sau s-ar aştepta mulţi să spun acum o frază de genul am lăsat la o parte orgoliile şi lucrurile care ne despart şi aşa mai departe, dar nu este aşa. Nu aşa am simţit eu negocierile. Ne-am întâlnit la negocieri nişte oameni care iubesc foarte mult acest judeţ şi care speră că acest judeţ a fost sufocat în ultimii 20 de ani de o încrengătură PSD-istă un judeţ care a stagnat sub o cizmă PSD-istă", a declarat Iulian Dumitrescu.

Întrebat dacă ar trebui să îşi ceară public scuze noilor colegi de alianţă pentru faptul că USR Prahova a postat, în trecut, pe Facebook un text în care preciza că „PNL este un partid de hoţi şi de mafioţi", liderul USR Prahova a spus: „Nu am de ce să-mi cer scuze, eu ştiu când am criticat PNL şi l-am criticat dur în anumite situaţii (...) am vorbit cu Iulian, ne păstrăm poziţiile, cu siguranţă şi PNL-ul are critici la adresa colegilor din USR- PLUS, când este vorba de critică vom continua să criticăm".

