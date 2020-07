ALEGERI LOCALE. Orban îl elimină pe Stelian Ion :"Vergil Chiţac, care are 30-35% în sondaje. Să aleg pe altcineva, care are 12-14%?"

"Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chițac. Nu l-am ales întâmplător. L-am ales pentru că e un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră, un om cu coloană vertebrală, un adversar clar al PSD și al modului cum și-a bătut joc PSD de județul Constanța și de municipiul Constanța și pentru că și parametrii, din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut, arată că Vergil Chițac are prima șansă să câștige primăria. Eu acum ce să fac, să aleg pe altcineva care are 12-14% când am un candidat care are scor între 30- și 35%, cu șanse să câștige primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere. Noi nu ne certăm cu alții, adversarii noștri sunt PSD și modul lor de a face politică", a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă voturile electoratului de dreapta nu se vor împărți între Stelian Ion și Vergil Chițac, Orban a spus: „PNL este un partid, cu certitudine, de centru-dreapta, dreapta. Până la proba contrarie, nu știu de un alt partid cu o astfel de identitate clar conturată, într-o perioadă de peste 140 de ani".