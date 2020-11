ALEGERI SUA 2020 Joe Biden îşi anunţă victoria: "Am câştigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului prezidenţial"

”Este clar că am câștigat în suficiente state pentru a câștiga președinția. Nu am venit pentru a spune că am câștigat. Am câștigat în Wisconsin cu 20.000 de voturi, în Michigan am câștigat cu 35.000 de voturi și crește. În Pennsylvania am câștigat cele mai multe voturi prin corespondență. Am câștigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului prezidențial.

Am făcut campanie ca un candidat democrat, dar voi conduce ca un american. Fiecare vot trebuie să fie numărat. Nimeni nu ne va lua democrația, nici acum, nici niciodată”, a spus Joe Biden.

Rezultatul alegerilor prezidenţiale din SUA era în suspans miercuri, nouă state federale continuând încă numărarea voturilor, inclusiv unele în care cursa a fost extrem de strânsă şi unde numărătoarea s-ar putea prelungi câteva zile, anunţă Reuters.



Până miercuri seara, candidatul democrat Joe Biden avea un avans mic în faţa rivalului său republican, preşedintele în exerciţiu Donald Trump - 224 faţă de 213 voturi ale electorilor -, un număr de 101 voturi fiind încă nealocate. Câştigătorul are nevoie de 270 de voturi ale Colegiului electoral, informează Reuters.