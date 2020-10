Alertă de la ISMB. Elevii şi profesorii din Capitală trebuie să-şi schimbe urgent parolele de la platformele de cursuri online

ISMB precizează că măsura este necesară după ce "persoane necunoscute au accesat ilegal conturile de acces la aplicații". Adresa care cere măsuri urgente din partea școlilor, a elevilor și a profesorilor semnalează faptul că mai multe școli au sesizat "imixtiuni" în orele online. Persoanele necunoscute au postat diferite mesaje, au înregistrat profesorii care predau la orele respective și chiar au restricționat accesul cadrelor didactice la aplicația de școala online, mai arată Inspectoratul.

"Având în vedere faptul că în ultima perioadă mai multe unități școlare au sesizat imixtiuni în activitățile de predare realizate în sistemul online, constând în aceea că persoane necunoscute au accesat ilegal codurile de acces la aplicațiile utilizate, postând diferite mesaje, înregistrând prelegerile profesorilor sau chiar restricționat accesul acestora la aplicație, solicităm a fi adoptate urgent următoarele măsuri:

Veți solicita cadrelor didactice și elevilor schimbarea parolei de acces pentru platformele online pe care le utilizează, pentru a evita accesare a conturilor de către persoane neautorizate care au avut acces la contul generat inițial de personalul IT;

Cadrele didactice vor informa elevii și părinții cu privire la riscurile la care se supun în condițiile în care furnizează persoanelor neautorizate, datele conturilor de acces la platformele online pe care le utilizează. Acesul egal la un sistem informatic constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Orice imixtiune în procesul de învățământ, va fi semnalată în cel mai scurt timp atât Inspectoratului școlar al Municipiului București cât și poliției", se mai arată în adresa trimisă de ISMB tuturor școlilor din București.

Începând de marți, 20 octombrie, toate școlile și grădinițele din București au trecut la predarea online 100%, Capitala trecând în scenariul 3, roșu, după depășirea ratei de infectare de 3 la mia de locuitori.

"Referitor la adresa transmisa de ISMB in data de 21.10.2020 catre unitatile scolare prin care s-a solicitat cadrelor didactice, elevilor si parintilor sa adopte niste masuri de preventie privind accesul la sistemul informatic, facem precizarea ca aceasta a venit ca urmare a discutiilor cu reprezentantul Serviciului Siguranta Scolara din cadrul Politiei Romane. Rolul adresei transmise este pentru a veni in sprijinul colegilor si pentru a evita eventuale neplaceri, rol strict de preventie, nu de alerta, asa cum s-a precizat in mass-media", a precizat purtătorul de cuvând al ISMB.