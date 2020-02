Alertă în centru Capitalei! Unei femei i s-a făcut rău şi acuză simptome asemănătoare cu cele ale coronavirusului

În urmă cu putin timp o femeie de 43 de ani a sunat la 112 spunând că are febră si imunitat scăzuta si ca a calatorit in urma cu o saptamana in italia. Femeia a cerut sa i se faca un test de coronavirus. La fata locului a ajuns o echipa de medici iar pacienta va fi transportata imediat la spital.

O altă femeie s-a prezentat cu simptome respiratorii la un cabinet medical din mall-ul Sun Plaza. Potrivit primelor informaţiilor, ea a călătorit recent în regiunile afectate din Italia. Medicul a contactat autorităţile, iar femeia a fost transportată la spitalul Matei Balș, unde este testată pentru coronavirus.

Citeşte şi: O femeie suspectă de coronavirus a fost preluată dintr-un mall din Bucureşti

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat luni că România are centre de carantină în toată ţara. Conform autorităţilor, în România, 26 de persoane se află în carantină, în timp ce iar 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu. Totodată, sunt în analiză la Institutul Matei Balș 32 de probe prelevate de la persoane care provin din zonele vizitate de cetățeanul italian depistat pozitiv de autoritățile italiene.

Între timp, supermarketurile din România încep să rămână cu rafturile goale după anunţul ministrului Sănătăţii privind stocurile de produse. Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" a intrat, miercuri, 26 februarie, preventiv în carantină din cauza coronavirusului.

Coronavirusul se extinde rapid în Europa.

China a anunţat miercuri 52 de decese provocate de coronavirus în ultimele 24 de ore, ceea ce duce la 2.715 totalul cumulat al victimelor de la apariţia pneumoniei virale în luna decembrie 2019 în provincia Hubei (centru). Cele 52 de noi decese - cea mai mică cifră de trei săptămâni - au fost raportate în această provincie. În acelaşi timp, în Europa, epidemia de coronavirus continuă să se extindă, iar Franţa a raportat miercuri primul deces din cauza coronavirusului.