Alertă pe litoral. Un pedofil s-a deghizat în salvamar pentru a putea face avansuri copiilor

Militarul care se dădea drept salvamar a fost depistat pe o plajă din Constanța. Suspectul bântuia pe plajă de zile bune conform părinţii copilei care au descoperit că acesta se folosea de micuţi sub pretextul că vrea să îi înveţe să înoate.

"Am sesizat o persoană masculină care s-a apropiat în mod nefiresc de copiii nostri. Punctul culminant a fost că efectiv se atingea de fetiţele noastre în mod intenţionat, am chemat fetiţele la mal şi le-am zis să fie mai atente, una din fete a zis: nu domnul e drăguţ, ne-a luat în braţe. Individul stătea în genunchi pe tot parcursul interacţiunii, era în genunchi şi dedesubtul fetelor. Când l-am scos din apă am aflat de la alte doua persoane că pe o alta fetiţă a atins-o" , a declarat tatăl unei fetiţe agresate.

Când şi-au dat seama ce face părinţii furioşi l-au scos pe bărbat din apă cu forţa. Acesta avea pantalonii lăsaţi şi şi-a cerut scuze susţinând că vrea să le înveţe pe fetiţe să înoate. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și cel mai probabil urmează să fie dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

"Pe data de 1 septembrie, în jurul orei 16.00, poliţişti din cadrul Secţiei 1 au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe o plajă din municipiul Constanţa, un bărbat de 38 de ani ar fi săvârşit acte de exhibiţionism în public şi ar fi atins o minoră în mai multe zone ale corpului. Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală şi ultraj contra bunelor moravuri", a transmis IPJ Constanţa.