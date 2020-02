ALERTĂ Pericol de infectare cu coronavirus a angajaţilor Complexului Naţional Sportiv Snagov

Comunicatul a fost trimis în contextul în care în seara de marţi se va întoarce din Italia lotul de kaiac canoe, iar reprezentanţii SNST susţin că aceştia ar urma să fie cazaţi la Snagov, fără măsuri speciale de carantinare. Reluăm întegral comunicatul.

"Buna ziua.

Va rugam sa acordati atentie urmatoarei situatii de risc major prin expunere la corona virus a membrilor organizatiei noastre, salariati in cadrul Complexului Sportiv National Snagov:

In seara aceasta se intoarce din Italia, cu un avion de linie, lotul national de kaiac canoe si sportivii vor fi dusi cu un autocar direct in Complexul Sportiv National Snagov.

In cursul zilei astazi, 25 februarie, sportivii lotului de haltere au fost mutati in Complexul Izvorani si altii dusi in CSN "Nicolae Navasart", CSN Snagov a fost eliberat pentru cei care vin din Italia. Restul sportivilor care erau in cantonament aici au fugit astazi din baza la aflarea vestii.

"Cine nu este de acord sa isi dea demisia!"

Sedinta cu salariatii a fost una tensionata si, avand in vedere ca oamenii sunt speriati de riscul la care se expun, au fost amenintati cu concedierea si s-au facut presiuni ca nimeni sa nu lipseasca in perioada urmatoare.

Ministrul Ionut Stroe si directorul CSN Snagov obliga personalul sa deserveasca sportivii ce vor veni din Italia, desi riscul de a fi expusi la infectie cu corona virus este major. Nu se respecta regulile aplicate celor care se intorc din Italia si care sunt trimisi in carantina la domiciliu si nu este protejat personalul care deserveste baza sportiva.

Este inadmisbil ca oamenii sa fie fortati sa lucreze in centru de carantinare. Daca decizia este ca sportivii sa fie izolati in baza sportiva, atunci sa se aduca personal specializat si materialele necesare.

Materialul este trimis in urma solicitarii membrilor nostri care ne cer sprijin. Poate fi preluat ca un comunicat SNST sau asa cum doriti dvs. Ne asumam aceste informatii si vom sesiza ISU, Jandarmeria si DSP cu privire la nerespectarea procedurilor in aceste situatii si punerea in pericol a salariatilor", se arată în scrisoarea deschisă.

