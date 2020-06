Alessia şi fiul ei, băgaţi cu forţa în carantină: "Ne-au adus ca pe nişte criminali. Mi-au traumatizat copilul"

Alessia a plecat peste hotare, alături de micuțul ei, pentru un început nou de carieră, însă pandemia de coronavirus i-a dat toate planurile peste cap și a fost nevoită să se întoarcă în România. Însă habar nu avea coșmarul prin care urma să treacă!

După ce i s-au anulat patru zboruri pentru revenirea în țară, Alessia a decis să cumpere o mașină ca să poată ajunge, în cele din urmă, acasă. Pentru că nu a știut că măsurile de siguranță luate de autoritățile românești sunt diferite de cele luate în UK, în momentul în care a ajuns cu micuțul său pentru a afla cu ce problemă de sănătate se confruntă, după ce mai multe zile i-a fost rău, Alessia și fiul ei au fost carantinați cu forța și brutalizați de cadrele medicale.

"La vamă nu ni s-a spus că dacă am o urgenbță trebuie să sun la 112, eu știam regulile din UK. Și pentru că cel mic nu mai mânca de câteva zile, am făcut programare la medic. Pe 1 iunie am ajuns la medic, ne-a întrebat când ne-am întors și după ce i-am răspuns, ne-a băgat într-o cameră de izolare, urla la noi, ne-a terorizat copilul, ne-a ținut trei ore fără apă și mâncare și fără să pot să îmi schimb copilul. Abia după trei ore a venit salvarea și cei de la DSP” a spus artista la Antena Stars.

După ce a crezut că tot chinul a luat sfârșit, Alessia și fiul său au mai primit o lovitură sub centură, în momentul în care au fost băgați în carantină obligați, chiar dacă testele pe care și le-a făcut în Londra arătau că nu sunt infectați cu noul coronavirus.

„Nu pot să înțeleg de ce ne-au aruncat testele la vamă, că nu ne-au informat și că nu ne lasă să ne întoarcem acasă, copilul plânge după tatăl lui. Ba mai mult, am luat și amendă 1.000 de lei pentru că am părăsit domiciliu, pentru că m-am dus cu cel mic la spital. De asemenea, mi se pare dus la extrem și faptul că o să plătesc și carantina, deși îmi schimbă prosoapele o dată la cinci zile, nu face nimeni curățenie. Eu nu pot sta așa cu un copil mic și am ajuns să spăl prosoapele zilnic la mână, să dau cu mătura și să fac tot ce ține de mine”, a mai dezvăluit Alessia.