Alex Bodi, REŢINUT de DIICOT Craiova. Ce spune avocatul fostului soţ al Biancăi Drăguşanu

UPDATE: Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, a fost reţinut miercuri seara de procurorii DIICOT Craiova pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi şantaj, într-un dosar în care mai mulţi interlopi sunt acuzaţi că recrutau tinere pentru prostituţie prin metoda "loverboy".

Alex Bodi a ajuns la DIICOT Craiova, acolo unde a fost condus în fața procurorilor, pentru audieri. La intrarea în sediul DIICOT Craiova, avocatul fostului soț al Biancăi Drăgușanu a susținut că Alex Bodi nu este vinovat de niciuna dintre acuzații și că adevărul va ieși la suprafață, scrie Cancan.

Bianca Drăguşanu, reacţie neaşteptată după ce Alex Bodi a fost săltat mascaţi: "Îmi pare rău pentru el"

"Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși OK din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat", a declarat Bianca Drăguşanu.

Alex Bodi, fostul iubit al Biancăi Drăguşanu, săltat de mascaţi într-o mega-anchetă de proxenetism

DIICOT și Poliția Română anunță că, miercuri dimineață, au loc un număr de 23 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.