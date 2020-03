Alex Bodi, primele declaraţii după divorţul de Bianca Drăguşanu. A recunoscut că a bătut-o şi a înşelat-o: "Am fost provocat"

"Referitor la 112 pot să spun că nu ea a sunat. Apelurile sunt făcute de mama ei, pentru că nu mă mai agrează. O mamă nu are voie să se amestece în felul acesta într-o relație. (…) Mama ei nici nu trebuia să existe între noi, chiar dacă eu i-am vorbit urât. Eu sunt om care își asumă orice. I-am cerut iertare Biancăi atunci când am greșit. Cel mai mult mă deranjează să fiu acuzat de niște lucruri pe care nu le fac.

Acum 10 zile am fost la ea, la Călan, am vorbit cu ea și m-am jucat cu Sofia. Situația cu mama ei e și din vina mea, dar și din vina Biancăi pentru nu știe să spună stop. Nu aș vrea să o pun niciodată să aleagă între mine și mama ei.

Eu m-am certat telefonic cu Bianca de ziua ei. I-am luat un buchet de flori și am mers la ea. Madi a sunat la Poliție. Nu eram pus pe scandal. A zis că am făcut scandal până la 3 dimineața, dar eu am dovadă la ce oră am venit și am plecat.

Eu am avut treabă de dimineață și m-am întâlnit cu Bianca în parc, unde era cu fetița ei. Acolo era și mama ei și a început să îmi vorbească urât. Eu nu am treabă cu ea și nu știu de ce se amestecă. (…) O să o las pe Bianca să vină cu povestea ei, iar dacă eu consider că trebuie să mă apăr o să o fac', a declarat Alex Bodi.

După ce în ultima perioadă au apărut multe zvonuri că afaceristul este agresiv cu vedeta, Alex Bodi a recunoscut că a bătut-o și a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu.

"Da, am avut o dată o altercație, pentru că am fost provocat. I-am zis să nu mă facă, pentru că nu vreau să-i fac rău. (…) Bianca nu m-a înșelat. A avut niște discuții în telefon, dar tot ea mi le-a arătat, pentru că a vrut să mă facă gelos. Într-adevăr m-a prins și ea cu niște cheștii. Da, i-am fost și infidel. Eu nu sunt omul care se leagă de tine fără motiv. Aș zice că o iubesc, pentru că nu poți să zici că au dispărut sentimentele.

Conflictele nu au apărut din cauza mea. I-am zis când am înșelat-o. A rămas lângă mine, pentru că știa că nu i-am greșit altfel", a mai declarat Alex Bodi.

Bianca Drăguşanu a plâns în cadrul unei emisiuni, chiar de ziua sa. Blondina a mărturisit faptul că a avut o ceartă cu soţul său imediat după ce acesta a felicitat-o cu ocazia zilei de naştere.

Fosta prezentatoare a împlinit frumoasa vârsta de 38 de ani, ocazie cu care a fost invitată la emisiunea "Teo Show" de la KanalD. Bianca a povestit cum soţul său, Alex Bodi, a fost primul care a sunat-o la ora 12 noaptea, cu ocazia zilei sale de naştere. Însă, soţul fostei prezentatoare nu s-a putut abţine şi a certat-o pentru o poză "prea sexi" pe care blondina a postat-o pe contul personal de Instagram.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară.

Eu am considerat că nu este o poză care să îl deranjeze. Eu prin personalitatea mea şi firea mea sunt o femeie sexi, nu sunt o femei vulgară sau indecentă. De când sunt cu el am ţinut cont în toate postările mele. Se pare că nu a fost îndeajuns." , a mărturisit Bianca.

Bianca a mărturisit faptul că se străduieşte să fie din nou bine, fericită pentru fetiţa sa.