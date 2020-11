Alexandru Arşinel, despre declaraţiile controversate ale lui Dan Bittman: "Probabil i-a ajuns cuţitul la os"

„De recuperat, ne recuperăm, dar stăm cu aceeași grijă, că te poate apuca din altă parte, și anume acest virus care circulă. Ne operăm de o mie de lucruri, dar suntem cu gândul la această pandemie care ne poate lovi, deci liniște nu avem. Tuturor ne este teamă. Îmi pare rău că n-a ieșit, dar n-am avut, deci n-am o veste din asta bombă. Nu avem nevoie de așa ceva.

M-a surprins, probabil i-a ajuns cuțitul la os, altfel nu-l veneam pe Bittman să intervină în astfel de situație. Probabil pentru că pentru artiști, dar nu doar pentru ei, această perioadă este mai grea. Nu mai pot răbda și ies pe post (n.r. artiștii)”, a declarat marele actor pentru FANATIK.

Dan Bittman critică guvernanţii pentru gestionarea pandemiei

Dan Bittman a intervenit duminică la România TV pentru a explica poziţia sa referitor la pandemia de Covid şi măsurile luate de autorităţi pentru a o combate. Artistul a spus că nu îndeamnă la revoltă socială, ci ar vrea doar măsuri care să aibă sens şi a declarat că nu are încredere în actualul guvern.

"Eu de la bun inceput am spus ca nu sfatuiesc sa nu se poarte masca sau ca nu cred in covid. Mi se pare ca lucrurile nu se gestioneaza cum ar trebui, nu sunt pentru iesiri in strada, pentru confruntari cu jandarmii.

Dar nici aratatul asta cu degetul, faceti asa, ca stim noi si doar asa e bine. I-am lasat pe guvernanti noua luni sa aiba grija de noi si nu au facut-o.

Daca sunt 20.000 de testari pe zi, ar trebui sa vedem macar o coada, undeva, la un spital. Si nu e cum ni se spune, ca se fac in 15 secunde testele astea, pana treci de bodyguarzi etc, trec cateva minute.

Acum cateva zile s-a jucat un meci cu o echipa romaneasca, in Bulgaria, cu 12.000 de spectatori pe stadion, aici, langa noi, si nu s-a intamplat nimic. Trebuie sa fim atenti, sa ne spalam pe maini in continuare. Asta am invatat in noua luni, sa ne spalam pe maini? Nu stiam asta? Mi se pare o naivitate, credeti ca doar spalandu-ne pe maini si purtand masca asta suntem in siguranta. Ca am hotarat noi ca virusul asta sare, asa, din planta in planta, la doi metri? Ca am stabilit noi ca doi metri", a spus Dan Bittman la România TV.