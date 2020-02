Alexandru Cumpănaşu a luat foc după ce judecătorii au respins strămutarea dosarului Caracal: O decizie nedreaptă. Vom sesiza CSM

"Fata de hotararea instantei de astazi prin care este respinsa ca NEFONDATA solicitarea de stramutare a judecarii procesului impotriva lui Dinca Gheorghe, fac urmatoarea comunicare oficiala in numele familiei Macesanu: "Ne abtinem de la comentarii si supozitii ce ar fi putut sta la baza acestei hotarari insa o consideram vadit nedreapta si in calitate de persoana imputernicita notarial de catre familie, voi depune plangere la CSM cu privire la modul in care s-a judecat solicitarea de stramutare a judecarii cauzei.

Pentru moment, comunicam doar suprinderea si nemultumirea fata de aceasta decizie luata in ciuda multiplelor elemente vadite de posibilitate a influentarii procesului la Tribunalul Olt reliefate atat de familie cat si de mass media in ultimele luni. Judecarea lui Dinca nu reprezinte pt noi o prioritate atata timp cat a fost trimis in judecata pt omorarea Alexandrei, lucru pe care familia nu il recunoastte si nu il accepta. NU acceptam insa bataia de joc la adresa familiei noastre in cadrul acestui proces inceput", a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Dosarul Caracal va fi judecat în continuare la Tribunalul Olt

Magistraţii Curţii de Apel Craiova au respins ca nefondată cererea depusă de părinţii Alexandrei Măceşanu de strămutare a dosarului Caracal. Părinţii Alexandrei vor fi obligaţi să plătească fiecare câte 25 de lei drept cheltuieli de judecată.

"Avem suspiciuni rezonabile ca acel judecator va fi impartial si va judeca dupa cum i se va dicta, nu dupa cum sunt probele administrate in aceasta cauza", a declarat avocatul familiei Măcaşanu.

Mama Alexandrei a declarat, cu ochii îl lacrimi, că "tot ce îmi doresc este să îmi găsesc copilul".