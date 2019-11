Alexandru Cumpănaşu aruncă în aer cazul Caracal: "Alexandra este vie, este alături de Luiza"

Alexandru Cumpănașu a făcut dezvăluirea momentului! Unchiul Alexandrei Măceșanu, care este totodată și candidat la alegerile prezidențiale 2019, a făcut anunțul prin care informează publicul pe Facebook de faptul că a găsit-o pe Luiza Melencu și că, cel mai probabil, și Alexandra Măceșanu este cu ea!

"Am emoții foarte, foarte mari pentru că în acest moment... Ideea este simplă și vă spun direct. În acest moment am luat confirmarea familieipentru recunoașterea fetei lor. Am găsit-o pe Luiza, dar nu pot să vă spun unde.

Am găsit-o pe Luiza Melencu și sigur este și Alexandra alături. Pot să vă spun că am stat în Italia două zile, am găsit-o pe Luiza, avem și filmări și poze, știm unde se află, din păcate avem nevoie de ajutorul tuturor cetățenilor și tuturor autorităților de aici încolo, pentru că nu aveam confirmarea doamnei Melencu.

Gheorghe Dincă a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa.

Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu.

De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite.

Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat.