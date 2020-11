Alexandru Rafila: Este posibil să ajungem la 25.000 de infectări pe zi

"Este posibil sa ajungem la 25 000 daca aceasta crestere nu scade in intensitate. Pe mine ma ingrijoreaza consecintele numărului de cazuri care blocheaza spitalele. E foarte traumatizant, pentru ca vezi foarte multi pacienti si nu poti sa-i ajuti", a spus Alexandru Rafila la România TV.

Referitor la restricţiile care ar trebui impuse pentru a limita raspandirea virusului, Rafila spune că una dintre măsuri ar trebui să vizeze sistemul de sănătate publică.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat 9.714 de infectări în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-au înregistrat alte 121 de decese şi 1.014 pacienţi internaţi la ATI.

Până joi, 5 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 276.802 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 191.085 de pacienți au fost declarați vindecați.

LOCKDOWN în România. Klaus Iohannis anunţă măsuri dure pentru a controla extinderea pandemiei

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la şedinţa de Guvern, că sunt necesare măsuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei, că sunt necesare măsuri în plan naţional - şcolile să treacă în online toate, angajaţii la telemuncă, magazinele închise la ora 9, iar circulaţia pe timp de noapte să fie restricţionată. Preşedintele a pledat pentru alegeri, argumentând că "democraţia nu poate fi pusă în paranteză". Premierul Ludovic Orban a declarat că aplicabilitatea măsurilor trebuie să fie de luni.

Alegeri parlamentare 2020. Klaus Iohannis: Campania electorală va fi organizată în condiţii stricte

"Suntem pe buna dreptate, cu totii, ingrijorati. Am avut azi aproape 10.000 de cazuri noi. Am avut si azi multi, prea multi, care au decedat, si trebuie sa fim foarte realisti. Sunt necesare masuri ferme, masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile care s-au luat pana acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan national precum scolile sa treaca toate in online, angajatii si din public si din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil, magazinele trebuie sa fie inchise seara, cel tarziu la ora 21.00, circulatia pe timpul noptii trebuie restrictionata, petrecerile publice si private interzice, targurile si pietele trebuie inchise, portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara in toate locurile publice indiferent daca este in interior si exterior, iar firmele si autoritatile trebuie sa isi decaleze programul de functionare astfel incat transportul public sa functioneze cu o incarcatura mai mica si permitand astfel distantarea suficienta", a spus Iohannis în cadrul sedintei de Guvern.