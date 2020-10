Alexandru Rafila, proaspăt intrat în PSD, a protestat împotriva OUG 13: "E bine să protestăm când lucrurile deraiază"

Profesorul Alexandru Rafila, care şi-a anunţat candidatura din partea PSD, urmând să deschidă lista pentru Camera Deputaţilor, în Bucureşti, susţine că ar renunţa la calitatea de membru de partid dacă acest lucru ar presupune concesii din partea sa în ceea ce priveşte profesia sau moralitatea. El a afirmat la Digi 24 că ar ieşi în stradă pentru a contesta o decizie a partidului din care face parte.

Întrebat dacă acum ar mai ieși în stradă împotriva unui guvern care ar face un demers similar cu OUG 13, Alexandru Rafila a răspuns fără echivoc: „Absolut. N-are nicio relevanță partidul care ia astfel de măsuri, până la urmă, cred că noi trebuie să funcționăm după un mecanism democratic, de respect al legii și al oamenilor, și lucrul acesta nu este doar declarativ, trebuie să-l și facem, să-l aplicăm și până la urmă să-l și respectăm. Dacă lucrurile astea nu se întâmplă, e bine să protestăm, e un drept al democrațiilor occidentale și e bine să-l folosim când lucrurile deraiază", a spus Alexandru Rafila la Digi24. El a repetat că n-ar avea nicio ezitare să iasă din nou în stradă, dacă situația o va cere.

Dr. Alexandru Rafila: "Nu am votat cu Viorica Dăncilă la prezidenţiale. Aceste elemente i-au lipsit"

Întrebat ce le-ar spune oamenilor care ar sesiza această contradicție - intrarea sa într-un partid unde vicelider este cel împotriva căruia manifesta, ceea ce ar putea alimenta zicerea că prin cooptarea sa „lupul își schimbă părul, dar năravul ba", Alexandru Rafila a spus că „este o bună întrebare, e corectă".

„Sigur, eu fără să cunosc mecanismele interne de funcționare a acestui partid, pot să fac o apreciere legată de faptul că unul dintre liderii partidului din 2017 este și în prezent, ocupă o poziție tot așa, centrală. Cred că ar trebui să avem cu toții o discuție deschisă referitoare la acest subiect, o discuție care să explice de ce noul partid social-democrat are o abordare care vrea să șteargă niște răni sau niște pete ale trecutului și vrea să se plaseze într-o zonă de frecventabilitate și de încredere pentru public. Nu putem să lăsăm lucruri în suspensie și cred că o poziție legată de acest subiect și din partea PSD ar fi o decizie înțeleaptă și care probabil și mie mi-ar oferi - sau altora care cred că vor veni în perioada următoare din zona tehnică - le vor oferi suficiente argumente încât apartenența la PSD să fie pe deplin justificată", a punctat Alexandru Rafila.

Nu este însă singura dată când proaspătul social-democrat nu a fost pe aceeași lungime de undă cu partidul în care a intrat. El a mărturisit că la prezidențialele din 2019 nu a votat-o pe Viorica Dăncilă și a explicat de ce: „Nu am votat-o pe Viorica Dăncilă. Dumneavoastră aţi fi votat cu Viorica Dăncilă dacă eraţi membru al PSD? Nu puteam. Viorica Dăncilă este o persoană respectabilă, nu am absolut nimic cu dânsa, dar această calitate de preşedinte al partidului, de prim-ministru trebuie ocupată – mai ales dacă vorbim de un partid mare – de o persoană are are abilităţi nu numai manageriale, trebuie să aibă o cunoaştere profundă din mai multe domenii şi trebuie să aibă abilităţi de comunicare. Or, aceste trei elemente i-au lipsit, din punctul meu de vedere, Vioricăi Dăncilă şi, în lipsa lor, credibilitatea mai ales pentru reprezentarea unei ţări cum este România nu cred că era cea potrivită", a declarat Alexandru Rafila în emisiunea „În fața ta" de la Digi24.

În ceea ce privește noua conducere a partidului, Alexandru Rafila pare mulțumit: „Domnul Ciolacu este un om deschis, este foarte rapid adaptabil situaţiilor cu care se confruntă, are vorbele la el, are seriozitate şi mi s-a părut că – cel putin în raport cu mine – absolut tot ceea ce am discutat a avut o urmare firească", a explicat Alexandru Rafila.

„Eu sunt mai întâi medic, îmi păstrez crezul profesional și dacă ar trebui să încalc crezul profesional sau moralitatea, cu siguranță nu aș face acest lucru și aș renunța la calitatea de membru al PSD", a subliniat Alexandru Rafila, precizând că le-a explicat liderilor aceste principii în care crede atunci când a intrat în partid. „Sunt un om loial, dar loialitatea nu trebuie confundată cu încălcarea unor principii", a completat el.