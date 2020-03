Alin Tişe, despre viermii găsiţi în mâncare la Spitalul de Copii din Cluj: "Nu erau din pateu, ci de la fructe"

"Informația am aflat-o din presă, pentru că asta a și fost ideea, de a fi folosită de către respectivul parlamentar în scop electoral, evident. Probabil, o parte din cei care au inventat acest subiect au interese la alegerile locale, cu siguranță îi vom găsi candidați pe cei care exploatează astfel de subiecte. De ce nu găsesc și soluții atunci când au o problemă? Ați auzit de vreun parlamentar de Cluj, cu mici excepții, care să aducă bani la spitalele din județul nostru? Fiecare merge și constată că nu e curățenie cum ar dori el și sesizează public că nu corespunde cerințelor pe care el și le imaginează. Există astfel de personaje care defapt nu au soluții la nimic și nu sunt băgați în seamă, pentru că ei încearcă să dea vina pe restul politicienilor ca să arate oamenilor cât de răi sunt ceilalți, dar ei nu au nicio soluție", a spus Tișe, la un post local de radio.

Oficialul clujean nu a negat existența viermilor din mâncarea destinată copiilor, dar a insistat că aceștia nu proveneau din pateurile servite de spital, aflate în termenul de valabilitate, ci de la niște fructe. "După ce am văzut acea informație, am solicitat un control intern, după care am trimis corpul de control al președintelui consiliului județean într-o verificare", a adăugat acesta.

Luni dimineaţă, Instituţia Prefectului Cluj s-a autosesizat în urma apariţiei imaginilor şi a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj să efectueze o anchetă, iar în urma verificărilor să ia măsurile care se impun.

Emanuel Ungureanu scrie că mizeria din spitalele României ucide mai mult decât coronavirusul şi că viermii nu sunt singura problemă gravă a Spitalului de Copii din Cluj, pe scările Spitalului Clinic de Copii din Cluj, ci şi gândacii care colcăie în fiecare seară pe holuri şi pe scările clădirii. Ungureanu spune că se va adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.

"Cină cu viermi la Clinica Pediatrie 1 din Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca! O mămică care este internată de câteva zile la etajul 2 din Clinica de Pediatrie 1 de pe Strada Moţilor din Cluj-Napoca mi-a scris pe facebook că la cină i s-a servit pateu cu viermi... Mâine dimineaţă voi sesiza DSP Cluj care o să ne comunice din nou că mamele copilaşilor bolnavi au venit cu viermii de acasă. Seara, nestingheriţi, pe scări îşi fac apariţia gândacii, probabil vin doar în vizită să întâmpine cum se cuvine coronavirusul... Avem nevoie la Cluj nu doar să construim urgent un spital de copii monobloc de la zero ci şi să scăpăm de incompetentul manager al Spitalului de Copii, Aldea şi de dinozaurul Moisescu care conduce DSP Cluj de pe vremea lui Brejnev. Mizeria ucide mai mult decât orice coronavirus în spitalele României!", a scris deputatul pe Facebook.