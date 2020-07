Alina Puşcaş a fugit din Bucureşti de frica coronavirusului, însă tot s-a infectat: Mi-a arătat cât de fragili suntem noi oamenii

Vedeta a răspuns întrebărilor cu doar câteva zile înainte să afle că ea și mai mulți dintre colegii săi de la "Te cunosc de undeva" au fost diagnosticați cu noul coronavirus.

Alina Puşcaş a mărturisit faptul că s-a bucurat să îşi revadă colegii pe platourile de filmare, dar şi faptul că nu i-a fost deloc teamă să revină.

"Filmările merg foarte bine şi m-am bucurat foarte mult să-mi cunosc noii colegi, foarte talentaţi. Nu mai spun şi de dorinţa noastră, a tuturor, de a re- începe această frumoasă „joacă. Nu mi-a fost teamă să merg la filmări şi am încercat să merg înainte numai cu gânduri optimiste" , a povestit vedeta.

În ceea ce priveşte perioada de restricţii, acesta a văzut-o ca pe o perioadă binevenită, de relaxare. Vedeta s-a bucurat de faptul că pentru o perioadă a lipsit de la evenimente şi ieşiri în oraş.

"Nu cred că am simţit atât de greu pandemia/izolarea, pentru că noi duceam lipsă gravă de relaxare, somn, odihnă, aer curat... A fost o perioadă binevenită, în care chiar m-am bucurat că nu am mai ieşit deloc la restaurante, evenimente... Cumva, în subconştient, îmi doream o astfel de resetare, dar nu am ştiut niciodată cum ar putea fi posibilă una. Da, am suportat uşor restricţiile" , a mărturisit Alina.

Prezentatoarea şi familia sa au ales să plece din Bucureşti, la munte, pentru a redescoperi natura. Aceasta a mărturisit faptul că această perioadă i-a demonstrat cât de sensibili sunt oamenii şi cât de uşor se poat distruge lumea.

"Cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut pentru noi în izolare a fost să plecăm din Bucureşti la munte şi să reîntâlnim, să redescoperim natura aşa cum se pare că am mai făcut-o numai în copilăria mea. Cele mai importante lecții pe care le-ai învățat în urma acestei perioade... Nu ştiu dacă pot vorbi despre o lecţie anume, dar pot spune că această perioadă mi-a arătat cât de fragili suntem noi oamenii şi cât de uşor se poate distruge o lume frumoasă în câteva zile... Cât rău îşi poate face omul singur, jucându-se „de-a Dumnezeu" , a spus Alina Puşcaş.