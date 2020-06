Atenţie, români! Amendă de 3.000 DE LEI dacă staţi la bloc şi faceţi ASTA. Greşeala banală care vă poate costa scump!

Autoritatile te pot amenda cu pana la 3.000 de lei daca tulburi linistea vecinilor. Potrivit legislatiei in vigoare, amenzile stabilite anii anteriori s-au schimbat. Legea cu numarul 61/1991 a fost modificata si completata. Aceasta prezinta normele de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Si Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane au fost modificate.

Art. 2, pct. 26) din Legea 61/1991 prevedea ca tulburarea linistii locatarilor intre orele 22.00-08.00 si 13.00-14.00, de catre orice persoana prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuintele persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat in imediata vecinatate a acestora sa fie sanctionata cu 500-1500 de lei. In prezent, suma variaza intre 2.000 si 3.000 de lei.

Pentru locatarii care primesc amenda, dar repeta fapta in termen de 24 de ore de la primul incident, sancțiunile sunt:

1. Pentru art. 2, pct. 26) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 70-120 de ore de activitati in folosul comunitatii.

2. Pentru art. 2, pct. 27) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activitati in folosul comunitatii.