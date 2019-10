Amenda Monicăi Melencu, plătită de membrii USR. Mama Luizei e impresionată, avocatul Tonel Pop îi acuză pe politicieni VIDEO

Monica Melencu a fost impresionată de acest gest și a mulțumit politicienilor. În replică însă, Tonel Pop acuză că USR vrea să câștige capital electoral pe seama acestui caz.

"Am aflat cu stupoare despre amenda nedreaptă primită de familia Melencu. Aceasta este uriaşă şi disproporţionată . Am discutat cu câţiva colegi şi am sunat la dvs, iar familia Melencu a fost de acord ca eu şi parlamentarii USR să îi plătim amenda şi să îi virăm banii", a declarat Lucian Viziteu, la România TV. "Este o acţiune disproporţionată şi o vom ajuta pe doamna să treacă de situaţie. Nu era momentul pentru o astfel de masură", a mai adăugat parlamentarul.

Monica Melencu a fost impresionată de gestul USR-iştilor. "Multumim din inimă. Există şi oameni buni, sper să fie mai mulţi ca dânsul", a spus aceasta, emoţionată.

Deși mama Luizei a apreciat gestul politicienilor, avocatul Tonel Pop îi acuză pe aceștia că profită de suferința oamenilor pentru a câștiga simpatia electoratului. "Am o rugăminte foarte mare. Sunt foarte mulţi oameni de bun simţ care vor să ajute familia. Rugamintea mea e sa nu mai vină niciun partid să politizeze. Dacă vrea Viziteu, nu are decât să fac lucruri personale, fără să spuna că face parte din USR", a declarat Tonel Pop, la România TV.