Americanii au început să primească cecurile în valoare de 1.200 de dolari! Pe ce aleg să cheltuie ajutorul financiar de la Guvern

Cecurile sunt elementul central al pachetului de ajutor economic al Guvernului Statelor Unite. Mai mulți americani au publcat fotografii cu banii care le-au intrat în contul bancar. Persoanele singura care câștigă 75.000 de dolari pe an primesc 1.200 de dolari, iar cuplurile căsătorite care primesc 150.000 de dolari pe an vor primi 2.400 de dolari. De asemenea, părinții primesc câte 500 de dolari pentru fiecare copil cu vârsta sub 17 ani.

Citește și: Pandemie coronavirus: 1.509 morţi în 24 de ore în SUA

Americanii folosesc acești bani pentru a cumpăra elemente de bază, inclusiv alimente. Netspend care a procesat până la 1 miliard de dolari din plăți au declarat faptul că cetățenii folosesc banii „pentru alimente, fast-food, plata la farmacii și gaze, precum și retragerea numerarului”.

Un american care a primti banii vineri seara susține că este o ușurare uriașă deoarece a rămas fără un loc de muncă. Acesta lucra ca bucătar la un restaurant care în prezent este închis și a folosit o parte din bani pentru a cumpăra alimente și a plăti facturile la gaz și internat, restul fiind pentru plata chiriei.

”Tocmai am făcut stocul cu alimente și am plătit toate facturile. În sfârșit, este plăcut să pot vedea facturile mele la zero ”, a spus Ruffner, care locuiește în Rochester și are grijă de mama și de fiul său.

În timp ce alți americani suțin că cecul lor se află în așteptare, deși Guvernul a trimis banii de vineri, unele bănci au avut nevoie de trei zile lucrătoare pentru procesarea cecurilor. Motiv pentru care milioane de americani vor avea banii disponibil în cont miercuri, 15 aprilie.