Ana Birchall este de acord cu desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

"Personal am considerat şi consider că vremea şmecheriilor, introduse, pe furiş, de Iordache şi susţinătorii săi, în comisia specială trebuie să apună! Tocmai de aceea, cred că, alături de acest memorandum (care nu are valoarea juridică a unui proiect de lege, de exemplu) se impune iniţierea şi adoptarea unui proiect de lege de desfiinţare a SIIJ, proiect de lege care să fie adoptat şi transmis în Parlament, în procedura de urgenţă", a spus Ana Birchall.

"După cum ştiţi am încercat să stau departe de politică câteva zile, dar dat fiind numărul mare de întrebări primite, din respect pentru voi, având în vedere şi importanţa subiectului, vă spun că, din punctul meu de vedere, este foarte bine că pe masa şedinţei de guvern din această seară se află şi adoptarea unui memorandum care propune desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ)", a mai spus Ana Birchall, vineri seara, într-o postare pe Facebook.

"Personal am considerat şi consider că vremea şmecheriilor, introduse, pe furiş, de Iordache şi susţinătorii săi, în comisia specială trebuie să apună! Tocmai de aceea, cred că, alături de acest memorandum (care nu are valoarea juridică a unui proiect de lege, de exemplu) se impune iniţierea şi adoptarea unui proiect de lege de desfiinţare a SIIJ, proiect de lege care să fie adoptat şi transmis în Parlament, în procedura de urgenţă. Astfel, se va mai face un pas important pentru recredibilizarea justiţiei şi pentru că românii să-şi recapete încrederea în actul de justiţie. Pentru cei care tot susţin înfiinţarea şi funcţionarea, în această formă a SIIJ, îi rog să se mai uite încă odată, dar cu bună credinţă, la modificările toxice introduse şmechereşte de Iordache în comisia specială, modificări legate de competenţa secţiei, de exemplu!", mai spune Ana Birchall.