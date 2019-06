Anamaria Prodan, a nouă apariţie fabuloasă. Cum s-a îmbrăcat sexy-impresara la absolvirea fiicei sale în America FOTO

Anamaria Prodan a obisnuit cu aparitii din ce in ce mai excentrice. Dupa ce a aparut aproape goala complet la o petrecere mondena, sexy-imprtesara a mers in SUA la IMG Academy, acolo unde fiica sa cea mare studiaza si joaca baschet. La festivitatea de absolvire, s-a imbracat intr-un costum sobru, dar decorat in trandafiri.

"Te iubesc fara margini ingerul meu, sunt mandra de tine", e mesajul postat de Anamaria Prodan pentru fiica ei.

De la festivitate nu a lipsit nici Laurentiu Reghecampf, antrenorul celor de la Al Wasl.

