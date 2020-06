Anamaria Prodan, dezvăluiri-bombă din culisele FCSB. Cum era umilit Mihai Stoica

Anamaria Prodan, un personaj extrem de controversat, a dat detalii despre implicarea ei în politica de transferuri a roș-albaștrilor.

"Cu MM petreceam 98% din timp. Nu neapărat în curtea Stelei. Și a fost o nebunie că i-am furat inima lui Gigi și făceam transferurile la Steaua. A fost o perioadă când eu cu Gigi făceam transferuri la Steaua fără că MM să fie consultat, implicat. Erau chestii pe care așa le-am moștenit de la mama. Eu vorbeam mereu cu numărul 1, cu șefii, nu mă duceam la restul. El era obișnuit să facă totul, dar a venit Anamaria. Fiecare a demonstrat unde îi era locul și ce-a făcut", a declarat Anamaria Prodan.

Cătălin Moroşanu, comentariu violent despre Anamaria Prodan. "Eu o lipeam de perete!"

Implicată în ultimii ani în zeci de scandaluri din fotbalul românesc, sexy-impresara susţine că acum s-a mai liniştit.

"Acum m-am mai domolit, pe măsură ce trec ani. După ce-am terminat Institutul Diplomatic Român am zis că trebuie să mă disciplinez și să nu măi deschid războaie pe fiecare front. Ajunsesem cu spatele la gard și nu mai puteam să mă mișc. Teia Sponte îmi spunea să zâmbesc și să fiu o doamnă. Am încercat pentru o perioadă, până m-au zăpăcit toți. Mă atacau și eu întorceam obrazul ca Iisus Hristos", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, MOMENT ŞOCANT după ce suporterii au intrat peste ea în birou. "Am scos PISTOLUL!"

"Eu n-am aprins niciodată focul, dar întotdeauna am ripostat. N-am rămas niciodată datoare. Acum le e foarte frică de mine. Pentru că nu e vorba de gură, ci de ce-am în cap. Eu am o educație, sunt puternică pe picioarele mele, răspund și-mi asum. Am urcat singură!", a mai spus Anamaria Prodan.