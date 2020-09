Anca Serea, dusă de urgenţă la spital. Are nevoie de transfuzie de sânge: "Nu e cea mai fericită zi din viaţa noastră"

„Bună ziua! Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, dar am ales să împărțim cu voi și momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteți interesați de soarta familiei noastre. Sunt la spital și aici este Ancuța”, a spus Adi Sînă pe pagina sa de Facebook.

„Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil e viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge. Mă simt destul de slăbită, dar sunt ok. O să îmi fac şi un test de Covid-19”, a spus Anca Serea de pe patul de spital.

”Astăzi ne vom face împreună testul COVID-19, să aflăm dacă trebuie să stăm departe de copii și mâine vom afla rezultatul și vă ținem la curent cu toate chestiile astea”, a mai spus soțul Ancăi Serea.

Alimentul-minune care o ajută pe Anca Serea să-şi menţină silueta

Pentru păstrarea siluetei de invidiat, frumoasa brunetă are un mic truc, pe care îl respectă cu regularitate. „După o masă copioasă, mănânc câteva feliuţe de ananas crud. Mă ajută să evit problemele cu digestia. În plus, ananasul stimulează arderea grăsimilor şi mă ajută să mă menţin în formă", a mărturisit Anca Serea.

Pilates este o tehnică inventată acum aproape 100 de ani, de Joseph Pilates și este una dintre cele mai recunoscute tehnici pentru tonifierea musculaturii. Pe lângă aceasta, tehnica mai are beneficii precum: crește forța musculară; coordonare și elasticitate; echilibru static și dinamic; corectare postură și grație; dispariția sau atenuarea durerilor de spate; abdomen plat și spate puternic; fese și coapse tonifiate; flexibilitate și control asupra corpului; echilibru; stare de bine.