Andra face eforturi pentru a se menţine în formă: "Mă lupt cu asta. Fericirea înseamnă mâncare pentru mine"

Invitată la o emisiune TV, Andra a vorbit despre măsurile pe care le-a luat pentru a se îndrepta spre o siluetă pe care o dorește. Nu îi place mișcarea, așa că preferă dieta.

"Nu sunt o persoană sportivă, dar am cochetat. Dietă am, mă tot întreabă câte kilograme am slăbit și nu vreau să spun", a declarat Andra.

De asemenea, aceasta a declarat că cea mai mare piedică în încercarea sa de a se menţine în formă, sunt dulciurile. Aceasta adoră îngheţata şi deserturile.

"Mai mănânc o înghețată, mai... Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine. Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza... De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri", a mai spus Andra.

Cântăreaţa a dezvăluit în urmă cu câțiva ani ce face atunci când simte că s-a îngrășat.

"Portiile mici mă ajuta să nu mă îngraş, încerc să beau multe lichide, apă şi ceai verde. Când simţeam că iau în greutate, am renunţat la laptele din cafea şi la tot felul de covrigei pe care îi ronţăiam. Ai impresia că nu se pune dacă mănânci câteva sărăţele, sticksuri, covrigei, dar se adună!", a spus Andra.