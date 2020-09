Andreea Antonescu l-a făcut praf pe George Burcea. Motivul pentru care Andreea Bălan a divorţat: "Noi nu suntem prietene la cataramă"

Andreea Antonescu a ținut să facă dezvăluiri imediat după ce a ajuns în Ferma, explicând situația lui George Burcea și a Andreei Bălan, din punctul ei de vedere.

"Eu cu Andreea Bălan nu suntem prietene la cataramă, nu suntem din alea de stăm bot în bot. Dar când e greu, știi cum suntem? Acolo!!! Ea, în momentul de față, este singură cu doi copii acasă și acuzată de infidelitate, în condițiile în care ei s-au despărțit strict pe probleme de droguri. A investit în relație. Mă gândesc că el acum trăiește cel mai înalt nivel al carierei lui.

Mi-am dat seama că oamenii nu s-au bucurat că am venit acolo. Nu prea s-a bucurat nimeni că am venit eu şi nu-mi dau seama de ce. Am intrat plină de zâmbet, pentru că eu chiar mi-am dorit să fiu acolo şi apoi s-a văzut clar că mi s-a şters puţin zâmbetul", a declarat Andreea Antonescu.

Vedeta va trebui să conveţuiască cu George Burcea, care se află în plin proces de divorț de prietena ei, Andreea Bălan.

Cântăreaţa ştia de această situaţie, însă a mărturisit că nu va exista nicio relaţie de prietenie între ei, deoarece ea nu poate decât să fie de partea Andreei Bălan. Va păstra o relație de colegialitate cu George Burcea și nu va ezita să-i ceară ajutorul la Ferma, în cazul în care situația o va cere.

„Am știut de la început că va fi o situație sensibilă între noi pentru că eu voi fi mereu de partea Andreei. Relația mea cu George a fost bună până într-un anumit punct, când mergeam la Andreea, el era acolo și vorbeam.

În Fermă, relația va fi de colegialitate, dacă voi considera că am nevoie de ajutorul lui, sigur că-l voi cere, sau dacă voi putea ajuta, o voi face fără să stau pe gânduri. Nu putem vorbi despre o relație de prietenie în cadrul acestui reality show, deoarece Andreea a fost, este și va fi parte din familia mea! Dar sigur vor fi alte persoane în Fermă cu care să încep o relație de prietenie”, a spus Andreea Antonescu pentru Click!.