Andreea Bălan are noi probleme de sănătate. Ce se întâmplă cu vedeta

La trei luni de când a devenit mama a doua oară, Andreea are noi probleme de sănătate, scrie libertateapentrufemei.ro. Ea a mărturisit în platoul emisiunii Xtra Night Show că simte niște furnicături la nivelul degetelor de la mâini.

„Nu ştiu dacă are legătură cu ceea ce mi s-a întâmplat. Simt aşa nişte furnicături la degetele inelar şi cel mic şi cred că vine de la un nerv. Trecea aşa prin cot şi este suprimat. Poate fi de la coloană sau se mai întâmplă la unele femei, după naştere, să le apară. Deocamdată le simt, dar trebuie să merg la control. Se rezolvă, e într-o fază incipientă.", a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Citeşte şi Andreea Bălan, DECIZIE RADICALĂ după a doua NAŞTERE. Cum a reacţionat soţul vedetei, actorul George Burcea

Andreea Bălan a dezvăluit că botezul Clarei va avea loc în septembrie

După problemele avute, ea şi-a reluat activitatea şi recunoaște că cel mai bine se simte pe scenă și îi este foarte greu să stea acasă fără să fie activa. Scena o împlineşte şi vorbeşte despre cariera ei extrem de frumos, de fiecare dată. Pentru că este dedicată muzicii şi dansului, dar îşi iubeşte enorm şi familia, încearcă să le împace pe amândouă. Mai mult, ea și-a lansat un nou videoclip pentru piesa „Paradis' și pe 11 iunie va susține un concert la Arenele Romane.

„Situaţia arată bine, operaţia s-a vindecat. Am acordul medicilor să cânt şi să dansez. Cu vlogul meu am arătat faţa mea sinceră, pe care mulţi ani nu am vrut să o arăt. Scena mă împlineşte la un nivel foarte profund. Eu ca să fiu fericită şi sănătoasă psihic, am nevoie să urc pe scenă. Fac asta de la 12 ani. Este ca un drog. Nu pot să trăiesc. Cea mai lungă pauză a fost acum, de patru luni. A fost îngrozitor să stau acasă. Mă împlinesc copiii, mă împlineşte familia, dar scena mă împlineşte la fel de mult. Am nevoie de scenă ca să fiu fericită la fel cum am nevoie de familie şi copii ca să fiu la fel de fericită. Ambele mă împlinesc egal şi încerc să găsesc o modalitate să le împac pe amândouă. Eu, fără scenă, simt că nu trăiesc", a declarat Andreea la Xtra Night Show.

Andreea a dezvăluit și când va avea loc botezul micuței Clarei. Pentru că vrea să fie ceva gandios, artista și soțul ei au decis să-l facă abia în luna septembrie, când fetița va avea șase luni.