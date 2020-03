Andreea Berecleanu a împlinit 45 de ani. Ce cadouri a primit de ziua ei fosta prezentatoare şi cum petrece în izolare

Încă de la primele ore ale dimineţii, Andreea Berecleanu primeşte de la cei dragi buchete de flori. Printre cadourile primite, se numără şi două torturi, din care a gustat toată familia.

Andreea Berecleanu, făcută praf de o colegă de trust după despărţirea de Antena 1. VORBE GRELE!

"Trebuia să fiu în platoul vostru (n.r. Teo Show), aşa cum m-ai invitat încă de acum două săptămâni, dar de atunci şi până acum lucrurile s-au schimbat. Astăzi fac 45 de ani, le sunt recunoscătoare părinţilor că m-au adus pe lume, că au decis aşa pentru mine, o viaţă frumoasă.

Am casa plină de flori, de azi dimineaţă primesc întruna. Sunt alături de soţul meu, de fiica mea, care a apucat să se întoarcă de la Londra, Petru (fiul ei) este la mama şi bunica. Suntem cumva împărţiţi. Tot aşa, încercăm să nu ieşim din casă. Am primit două torturi, atâtea semne de bucurie. Sunt atât de mulţumită şi bucuroasă, am o zi foarte frumoasă.

Eu cu soţul meu ne-am îndrăgostit unul de altul, cred că a fost un contact spiritual. Suntem aproape identici, avem aceleaşi valori, gânduri, proiecte. Respectăm trecutul nostru, familiile în care am crescut, prietenii noştri", a declarat Andreea Berecleanu la Teo Show.

"Am fost un copil facut dintr-o pasionala dragoste"

S-a aflat motivul pentru care Andreea Berecleanu părăseşte Antena 1. Ce era "forţată" să facă ştirista: "Ştiu că pot privi pe oricine"

"Acum 45 de ani, in Bucuresti. Maternitatea Polizu. Nu era frig dar ploua torential. Ora 22.30/23. Cam atunci m-am hotarat sa dau ochii cu parintii mei, cu bunicii mei, cu nasii mei. Ei erau cei care m-au intampinat primii. Apoi au fost toti ceilalti dragi, cei care ma asteptau atunci dar si cei pe care aveam sa-i cunosc din acel moment. O lume noua. O viata noua. Am fost o fetita dorita, un copil facut dintr-o pasionala dragoste a parintilor mei. Apoi, m-au calauzit, asa cum o fac si acum, sub multe forme. La multi ani, mama! Va iubesc, mama si tata", a scris Andreea pe reţelele de socializare.