Andreea Marin, de urgenţă la medic: "Şi totuşi, cu inima nu te joci!". Ce diagnostic a primit Zâna

Andreea Marin este în mod constant preocapată de un stil de viaţă sănătos şi mai ales echilibrat. Cu ocazia vizitei la cardiologie, vedeta nu a ezitat şi le-a reamintit fanilor cât de important este să îţi verifici starea inimii în mod periodic.

"Timpul nostru liber este din ce in ce mai redus, ingradindu-ne mult posibilitatea de a face cele mai bune alegeri pentru o sanatate durabila. Muncim in stres și pe graba, fără o disciplina a alimentatiei sanatoase, fara a practica activitate fizica in mod regulat. Tocmai de aceea bolile cardiovasculare duc anual la peste 4 milioane de decese în Europa, vorbim de principala cauză de deces în toate ţările europene", spune dr. Stefan Busnatu, medic specialist cardiolog, asistent universitar, tanar ambasador al Romaniei pe Preventie Cardiovasculara din partea Asociatiei Europene de Cardiologie Preventiva, membra a Societatii Europene de Cardiologie.

Pe mâinile sale am încăput azi, cum se spune, verificând dacă inima mea își face treaba cum ar trebui, caci e mai bine sa previi și sa te întrebi măcar o data pe an dacă ești bine cu sănătatea, înainte de a avea surprizele neplăcute de care tot auzi în jurul tău, chiar și în cazul oamenilor tineri, activi, la care nu te-ai aștepta să aibă probleme. Și totuși, cu inima nu te joci. Inima ta e viata ta. Port pana mâine un holter care îmi va spune mai clar care e următorul pas de facut, după ce testul de efort a arătat ca nu sunt motive de îngrijorare evidente. Și totuși, stresul își spune cuvântul uneori, pentru noi toți. Acum, ca am început anul cu bine și în sfârșit m-am odihnit, am hotărât sa îmi acord atenția pe care o merit. Și tu meriți sa ai liniștea ca... ești bine! Mergi la un control, preventiv.

Pe Dr. Stefan Busnatu l-am întâlnit la Spitalul Bagdasar-Arseni, dar și la Complexul Multifuncțional Caraiman, unde e implicat în proiectul inovator de Telemedicina ce va deveni curând un sprijin real și gratuit pentru pacienții sectorului 1 (e o initiativa locala), monitorizarea acestora fiind facuta la distanta, fie pentru preventie, fie pentru recuperare legata de probleme cardio-vasculare serioase. Voi reveni în curând cu informații legate de acest subiect", a scris Andreea Marin pe Facebook.

Andreea Marin preferă să prevină orice risc, aşa că timp de 24 de ore va purta un holter care îi va monitoriza starea inimii şi va oferi informaţii clare despre starea de sănătate.