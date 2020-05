Andreea Marin, mesaj dur pentru ministrul Muncii, Violeta Alexandru: "Noi punem umărul fără a fi plătiţi, la minister salariul merge"

Drept urmare, vedeta a fost extrem de deranjată de un comentariu al ministrului Muncii, Violeta Alexandru, căreia i-a trimis un mesaj bine documentat și extrem de tăios.

'Iată de unde a pornit nevoia de cuantificare a sprijinului ONG – urilor (nu „oNEgeurilor', domnule președinte Klaus Iohannis) în această perioadă de criză: de la declarația unui membru al Guvernului, doamna ministru al Muncii, Violeta Alexandru, nu scăpată din grabă, ci scrisă negru pe alb pe pagina sa de Facebook, gândită, asumată. Suna astfel: „Din păcate, ajutorul din comunitate, inclusiv prin aportul entităților neguvernamentale, a fost firav. Am văzut puține comunități mobilizate, punând laolaltă resurse și dorință de a lupta împreună (…) Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: până în acest punct, Guvernul, alături de Președintele Iohannis, au gestionat singuri criza.

Cu alte cuvinte, deși de 2 luni atat de mulți dintre noi punem umarul, atentie, FĂRĂ A FI OBLIGAȚI DE O FUNCȚIE ÎN STAT, FĂRĂ A FI PLĂTIȚI, PENTRU CA SUNTEM VOLUNTARI, deși ziua noastră de munca înseamnă 14-16 ore, voit, asumat, deși nu mai contează ca e weekend, ca nu avem timp de familii, de copiii noștri cât am putea și că ne-am lăsat deoparte propria muncă ce ne aducea un venit necesar traiului de zi cu zi (la minister, salariul merge, nu-i asa?), totuși… nu ne vedeti, doamna ministru. Efortul nostru vi se pare… „firav'. Atunci, să vă ajutăm sa vedeți puțin mai bine. Desigur, daca aveți timp sa citiți. Știi ce va propun? Sa renunțați la o postare pe Facebook și sa dedicați acel timp citirii celor de mai jos.

#NUfirav se poate numi initiativa corelarii informațiilor adunate de Asociatia pentru Relatii Comunitare de la mai bine de 80 de ONG-uri cu care colaborează și printre care se numără Fundația Prețuiește Viața (dar sunt multe alte organizații, firme, persoane care au ajutat la nivel individual în tara pe care nu le-ați observat, doamna ministru) și vă invit a vedem cam cât de „firav' am ajutat noi statul în aceasta perioadă.

Căci cât ne-a ajutat statul pe noi, am văzut deja. Cat a știut sa ne ofere informații de baza cerute de noi ca să putem tot noi sprijini, am văzut, de asemenea (va amintiți scrisoarea mea deschisa rămasă pana azi fără răspuns, adresata miniștrilor sănătății și afacerilor interne, nu puteați sa o fi ratat, preluata fiind de întreaga presa, nu-i asa?).

De asemenea, am văzut deja și de cât „respect' se bucură efortul nostru, și de cata „unitate' sunt în stare oficialitățile, începând cu președintele României, domnul Klaus Iohannis și secretarul de stat, domnul Raed Arafat, când la lansarea spitalului destinat bolnavilor Covid, construit în 19 zile de către societatea civilă, au preferat sa meargă separat de noi, cu presa și televiziunile alături, sa nu-i incomodam apărând la tv pe lângă domniile lor cumva, ca și cum… pentru a apărea în presa punem noi suflet și munca, nu ca să lasam ceva bun în urma și ca să ajutam tot statul, sufocat de atâtea responsabilitati.

În 7500 de metri pătrați, cât are spitalul cel nou, nu a fost loc la deschidere și de cei care au strâns rândurile și au pus umărul la finalizarea lui, voluntari, donatori, oameni cu initiativa și rezultate concrete. Nu am fost mulți si am venit și noi, dar mai târziu, a fost mare grija sa nu cumva sa ne intersectam. (Cine știe ce mai spune Marin cu gura ei sloboda, nu e mai bine sa nu riscam?", a spus Andreea Marin.