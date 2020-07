Andreea Tonciu a făcut anunţul: "Bag divorţ şi mă recăsătoresc"

Bruneta şi tatăl fetiţei lor se înţeleg foarte bine, ba chiar plănuiesc să facă un al doilea copil. Andreea are stări de greaţă şi crede că este însărcinată. În ceea ce priveşte infidelitatea, vedeta a mărturisit că, în cazul în care soţul ei ar înşela-o, "ar băga divorţ şi s-ar căsători cu un turc".

„Dacă mă înșală soțul meu, e greu să spun că o să-l părăresc pentru că ne leagă un copil. Dacă vreodată aud că umblă cu vreuna, eu bag divorț direct și mă recăsătoresc cu un turc”

„Am stări de vomă, amețeli și stând în pandemie prea mult am considerat că a venit timpul să-l fac și pe al doilea. Exact cum eram cu Rebeca. Dimineața am stărit de vomă, amețeli, obosesc foarte repede. Eu fiind foarte energică mi-am pus semne de întrebare. Urmează să-mi fac testul în câteva zile”, a mai spus bruneta.

Replici dure între Andreea Tonciu şi Raluca Tănase

Andreea Tonciu: Primesc un mesaj vocal de la Raluca, în care se îmi spune ce s-a întâmplat la testimoniale.

Raluca: Nu mă justific, dar trebuie să o pun în temă.

Andreea Tonciu: Îi răspund frumos, când ajung acasă, pe la 12, că nu mă interesează. I-am spus foarte frumos că hainele alea nu sunt făcute de Simedru, el face doar schițele, este plătit să facă schitele pentru magazin, nu e firma lui. Să nu mai spună că de la Simedru puteți să spuneți numele magazinului. Că dacă era magazinul lui era șmecher (...) Eu am angajat om pentru styling, om care-mi ridică hainele din magazin, om care îmi face piesele, care-mi face poveștile, deci am patru angajați.

Eu ce înțeleg prin chestia asta? Ieftin, ieftin, dar a fost făcut de Simedru. Vrea să dezbatem un subiect ca și cum eu mi-aș face de ras stilistul. Dragelor, nu este făcut de Simedru. El nu are treabă cu materialele.

Tu dacă voiai să nu intri într-o polemică cum ai zis, că nu vrei să te cerți. Eu nu vreau, dar eu provoc această polemică.

Raluca: Din moment ce tu zici că am avut o rochie ieftină.

Andreea Tonciu: Nu mă mai călcați pe coadă. Voi scoateți chestiile astea și apoi dați vina pe mine.

Raluca: Din cauza reacției nu am vrut să spun.

Andreea Tonciu: Ce reacție am avut? Că m-am săturat de atâta falsitate. De asta vorbesc așa, nu mai suport falsitatea.

Nu mai pot și nu mai suport, toată lumea dă vina pe mine, iar eu nu mai suport. Eu nu provoc nimic, voi mă credeți. Tonciu e cea mai cea, dar ea nu a făcut nimic. Dar Tonciu răspune la toate provocările care i se aduc.

Raluca: Ea consideră că eu am provocat-o, dar eu nu am făcut-o. Ea a avut o reacție mai deplasată astăzi.

Andreea Tonciu: Nu e adevărat, nu a fost deplasată, eu sunt naturală.

Raluca: Dacă așa ești tu naturală...