Andrei a plecat în urmă cu doi ani în Anglia. Recent, familia a primit o veste cumplită

Ultima dată, Andrei a vorbit cu ai săi pe 23 mai pentru, scrie stirileprotv.ro. Pe lângă durerea pe care o resimt, părinţii băiatului susţin că nici nu au destui bani pentru a-şi aduce fiul acasă să îl înmormânteze.

Deocamdată nu se ştie ce i-a provocat decesul tânărului.

„M-a sunat un comisar de la poliţie, mi-a spus că vrea să îmi spună personal ceva. M-a întrebat dacă am pe cineva în Anglia, cum îl cheamă şi mi-a spus că are un accident. Şi mi-a spus că atât ştie. Am zis, ce accident? De maşină, de muncă, ce accident? Doamnă, nu ştim decât că a decedat, am venit să ne asigurăm că aţi fost informată", a declarat Mariana Popescu, mama tânărului decedat.