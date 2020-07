Andrei Caramitru, avertisment cutremurător despre coronavirus. "Gata cu mersul la mare, la terase şi vacanţe. Ce e aşa greu?"

"Îmi pare rău de Știrea asta. Esca și soțul ei sunt oameni ok, decenți. Dar au greșit foarte grav mergând la o petrecere la mare - lansarea Ovum by the Sea în Olimp (făcută de grupul Fratelli). Le doresc sănătate.

E tragic ce se întâmplă în țara acum. Treziți-vă cu toţii. Gata cu mersul la mare, la pensiuni și la terase oameni buni. Ce e așa de greu de înțeles? Ați înnebunit cu toţii? Ce e așa de greu să stăm liniștiti câteva săptămâni, să fim atenţi, să purtăm măşti și să stam la 2 metri de alții?", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.