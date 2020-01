Andrei Caramitru îl acuză pe Tudor Gheorghe de pro-comunism. Victor Ciutacu reacţionează: "Proştii solemni şi foarte hashtagieni..."

Andrei Caramitru pare a fi descoperit abia acum ”Degeaba” și s-a gândit să-i explice lui Tudor Gheorghe mai multe despre comunism şi libertate. Mai mult, tânărul îl acuză pe Tudor Gheorghe de propagandă „pro-comunistă” şi „pro-ceauşism".

Iată postarea lui Andrei Caramitru:

”Înțeleg ca Tudor Gheorghe - un cântăreț altfel foarte talentat - face propaganda pro-comunism și Ceaușescu. Cică au trecut 30 de ani degeaba.

Stimate domn cu ghitară și mustață, uite cum sta treaba:

- e mai bine acum pentru că avem ce mânca

- e mai bine acum pentru că nu e frig in case și e lumină pe străzi noaptea

- e mai bine acum pentru că putem vizita și lucra în alte țări. Nu mai suntem închiși ermetic aici ca intr-o pușcărie

- e mai bine acum pentru ca suntem liberi sa vorbim și sa votăm. Să protestăm dacă vrem. Să cerem politicienilor să și facă ceva pentru noi.

- e mai bine acum pentru ca putem lucra la firme private și - dacă nu ne convine - putem schimba locul de muncă sau sa începem o afacere. Nu suntem obligați sa lucram toată viața la uzina IMGB de exemplu sau la CAP-ul sătesc

- e mai bine acum pentru ca putem asculta orice muzica, vedea orice film, citi orice carte. Nu doar ce ne dă tătuca ca propagandă.

E mai bine și pentru tine domnule cu mustață și ghitară. Că faci bani frumoși din spectacolele tale nu? Ai un fel de afacere a ta, care merge foarte bine. Și înțeleg ca îți place sa mergi in vacante in străinătate.

Multi ticăloși și ipocriti in țara asta...”.

În mod firesc, o asemenea reacţie a stârnit, la rândul ei, reacţii. Una dintre ele este a jurnalistului Victor Ciutacu (România TV):

”Proștii solemni și foarte hashtagieni în care urlă tardiv spiritul revoluționar și care se înjură în lipsa cu Tudor Gheorghe pe tema spectacolului "Degeaba" sunt ca românul care se ceartă în banc cu ungurul, dupa 400 de ani, pe descăpățânarea lui Mihai Viteazu. Eu am făcut emisiuni pe tema asta de pe vremea când eram la Antena 3 și, sigur, n-am inventat apa caldă de la bloc”.

Citeşte şi: Andrei Caramitru, derapaj la adresa lui Tăriceanu: Măi, manechinule ofilit, eşti un hoţ