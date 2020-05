Anisie: Reprezentanţii învăţământului privat sunt dispuşi să ofere spații pentru elevii de la stat

"În ultima perioadă am avut numeroase consultări cu reprezentanţii învăţământului particular din România şi chiar am constituit un grup de lucru la Ministerul Educaţiei. Astăzi am avut o întâlnire şi la Guvern, împreună cu domnul premier Ludovic Orban şi cu doamna vicepremier Raluca Turcan, am discutat cu reprezentanţii învăţământului particular şi a venit şi această propunere din partea acestora, de a pune la dispoziţie spaţiile pe care aceştia le au pentru elevii care învaţă în sistemul de stat, începând cu anul şcolar următor, dacă se va impune această măsură", a declarat Monica Anisie, la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

Ministrul Educaţiei a mai spus că a "fost un gest pe care reprezentanţii învăţământului particular l-au făcut pentru a veni în sprijinul învăţământului de stat".

Monica Anisie a anunţat că vineri va începe distribuţia de măşti de protecţie către inspectoratele şcolare. Mai apoi, acestea urmează să fie transmite unităţilor de învăţământ preuniversitar.