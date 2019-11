Anna Lesko a renunţat la haine şi le-a atacat pe rivalele din showbiz. Ipostaze interzise cardiacilor FOTO

Anna Lesko aprinde imaginația bărbaților cu fiecare apariție. În ultima postare de Instagram, artista apare într-un costum de baie minuscul pe care îl ține cu mâna, într-o poziție indecentă, pe o balustradă de piatră.

Vedeta a scris și un mesaj prin care atrage atenția celor care au tendința să o critice, dar care ar trebui să-și vadă de treaba lor.

"Nu sunt un exemplu de urmat! Cu trecerea timpului, nu ma mai simt de parca ar trebui sa ma justific. Suntem diferiti si frumosi in felul nostru. Aaaa, poti tine cont de anumite aspecte, sa vezi daca rezoneaza in context cu tine. Poate ce mie imi prieste, pe tine te dezavantajeaza. Femeile care se dau drept exemplu si se bat cu pumnii in piept ca sunt demne de urmat in toate cele, nu imi prezinta incredere. Am intalnit suficiente la viata mea. Astazi, ea daca este "combinata" cu un fotbalist o vei vedea negresit pe stadion, in plina actiune. Dupa, se indragosteste de altul, un actor, o vei vedea in public aplaudand cel mai zgomotos posibil. S-a despartit si de acesta si s-a indragostit de un patron de club, o vei vedea non-stop acolo, sa nu-i scape ceva... Daca o intrebi, iti va raspunde ca stie bine directia dar in realitate este foarte derutata. In fine, ca sa scurtez, fii mai inventiva de atat! Fii mai dibace. Urmareste fenomenul, ce se intampla in jurul tau. Analizeaza-te pe tine in diferite contexte. URMARESTE-TE PE TINE, NU PE CINEVA! Si atunci, ai sa te indragostesti de tine", a scris Anna Lesko.