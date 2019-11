Anunţ CUTREMURĂTOR făcut de un actor celebru: "Bebeluşul nostru A MURIT!"

Hilaria (35 de ani) și Alec Baldwin (61 de ani) sunt căsătoriți din 2012 și au patru copii: Romeo Alejandro David (17 luni), Leonardo Angel Charles (3 ani), Rafael Thomas (4 ani) și Carmen (6 ani).

Hilaria Baldwin se afla deja în patru luni când a fost anunțată că fătul ei a murit, soția actorului confruntându-se pentru a doua oară într-un singur an cu devastatoarea veste, după ce a mai pierdut o sarcină acum 7 luni.

"Suntem foarte triști să anunțăm că am aflat că bebelușul nostru a murit la 4 luni. De asemenea, vrem să știți că, deși acum nu suntem OK, o să fim", a spus soția lui Alec Baldwin, care s-a filmat alături de fiica ei Carmen, în vârstă de 6 ani.

"Suntem atât de norocoși să avem patru copii sănătoși – și nu vom scăpa din vedere acest lucru. I-am spus lui Carmen și am făcut această filmare pentru a o vedea și Alec. Cred că este un mod potrivit prin care să împart asta și cu voi. I-am spus ei că acest bebeluș până la urmă nu va mai veni, dar că ne vom strădui să îi oferim o surioară cu altă ocazie. Sunt devastată. Nu mă așteptam la asta atunci când am mers astăzi la ecografie. Nici nu mai știu ce să spun... Încă sunt în stare de șoc și nu am totul clar în minte. Vă rog, fără paparazzi, asta este tot ce vă cer!', a spus Hilaria Baldwin.