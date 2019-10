Articol publicat in: Economie

Anunţ IMPORTANT de la ANAF. Românii trebuie să depună aceste declaraţii de venit până vineri

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net În luna octombrie, trebuie declarate și achitate la Fisc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul pe profit pentru trimestrul al treilea din anul curent. Microîntreprinderile trebuie să își declare trimestrial impozitul aferent veniturilor obținute, conform Codului fiscal, prin intermediul formularului 100, ultima declaraţie fiind obligatoriu să fie depusă până la data de 25 octombrie 2019. Plata efectivă a impozitului micro se face, de asemenea, trimestrial, până la exact aceeași dată. BACŞIŞUL va fi impozitat. Cum se va proceda la frizer, în taxi sau la restaurant Impozitul micro are o cotă de 1% pentru firmele care au cel puțin un salariat și o cotă de 3% pentru companiile care n-au niciun angajat. Firmele folosesc același formular 100 pentru a declara impozitul pe profit pentru trimestrul al treilea din 2019, iar termenul de depunere şi cel de plată este 25 octombrie 2019. Plata reprezintă, mai precis, o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum. Cota de impozitare este de 16%, impozitul pe profit fiind aplicat, de principiu, de firmele cu afaceri de la un milion de euro în sus. LISTA DATORNICI ANAF. Cum te poţi trezi fără bani pe card, avertisment pentru milioane de români loading...

