Societate

Anunţ IMPORTANT de la STB! Vor fi probleme la reîncărcarea cardurilor

Societatea de Transport Bucureşti anunţă că, în următoarele două week-enduri, vor apărea dificultăţi la vânzarea titlurilor de călătorie prin centrele de emitere şi reîncărcare carduri, deorece STB desfăşoară lucrări la sistemul automat de taxare. Societatea de Transport Bucureşti (STB) SA precizează că din cauza unei upgradări a sistemului anumite tipuri de carduri vor avea probleme la reîncărcare. "Ca urmare a acestor lucrări de upgrade pe serverele de taxare, programate pentru zilele 19-20 şi 26-27 octombrie a.c., procesul de vânzare a titlurilor de călătorie prin centrele de emitere şi reîncărcare carduri va întâmpina temporar dificultăţi, fiind afectate anumite funcţionalităţi (de ex: emiterea de titluri de călătorie cu tarif redus/ gratuit, emiterea de carduri personalizate, translatări, preschimbări)", arată societatea. Totodată, Corpul de Control din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti a fost instruit să aplice o procedură de îndrumare şi prevenţie pentru călătorii afectaţi.

